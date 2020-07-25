MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
GeriGündem Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2020 - 12:30,Son Güncelleme:

Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Abone Olgoogle-news

BİNGÖL'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolundaki Direkli Köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kazada, 23 BN 644 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 34 S 8880 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki otomobilin içinde bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Koç ile Veysi Türkücü, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayıp, yaşamını yitirdi.

Koç ve Türkücü'nün cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, 5 yaralının hastanedeki tedavileri sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle