Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı! Kaza saniye saniye kamerada

Haberin Devamı

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AKS 487 plakalı otomobil, havalimanı yönüne giden ve sola dönüş almaya çalışan 78 AG 598 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Kayuntu (55), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Gözden Kaçmasın Araç muayene istasyonunda polis memurunu döverek öldürmüşlerdi: Saldırganların ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haberin Devamı

Öte yandan kaza, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde

78 AG 598 plakalı otomobil sola dönüş yaptığı sırada 34 AKS 487 plakalı otomobil yandan çarpıyor.

Gözden Kaçmasın ABD ile İran arasında savaş seçeneği halen masada: Temel anlaşmazlıklar sürüyor Haberi görüntüle

BABADAN SONRA OPLU DA VEFAT ETTİ

Kazada ağır yaralanan ve tedavisi hastanede süren Aydın Kayuntu'nun oğlu Kerim Kayuntu da (22) doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.



Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.