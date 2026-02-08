Bingöl'de otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı! Kaza saniye saniye kamerada

×
Güncelleme Tarihi:

#Bingöl Kaza#Trafik Kazası#Güvenlik Kamerası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 15:48

Bingöl Genç kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 55 yaşındaki Aydın Kayuntu ve 22 yaşındaki oğlu Kerim Kayuntu hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde, AFAD İl Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AKS 487 plakalı otomobil, havalimanı yönüne giden ve sola dönüş almaya çalışan 78 AG 598 plakalı otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aydın Kayuntu (55), doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde

78 AG 598 plakalı otomobil sola dönüş yaptığı sırada 34 AKS 487 plakalı otomobil yandan çarpıyor.

BABADAN SONRA OPLU DA VEFAT ETTİ

Kazada ağır yaralanan ve tedavisi hastanede süren Aydın Kayuntu'nun oğlu Kerim Kayuntu da (22) doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Yaralıların hastanede tedavisi sürerken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#Bingöl Kaza#Trafik Kazası#Güvenlik Kamerası

