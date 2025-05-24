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Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1'i çocuk 2 yaralı

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#Bingöl#Karlıova#Trafik Kazası
Bingölde otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1i çocuk 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 12:15

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada Anıl Edis (40) hayatını kaybetti, sürücü eşi ile 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Kantarkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Esra Edis (31) idaresindeki 80 AAR 79 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Anıl (40) ve 1 yaşındaki bebekleri Metehan yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anıl Edis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Esra ile bebeği Metehan, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Anıl Edis'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bingöl#Karlıova#Trafik Kazası

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