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Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

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#Bingöl#Kamyonet#Kaza
Bingölde otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 23:56

Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADR 477 plakalı kamyonet ile 34 CLR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bingöl#Kamyonet#Kaza

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