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Bingöl’de otomobil dere yatağına devrildi… Ölü ve yaralılar var

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#Bingöl Trafik Kazası#Yedisu Kaza Haberleri#Duliye Zorer
Bingöl’de otomobil dere yatağına devrildi… Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2026 18:20

BİNGÖL’ün Yedisu ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki Duliye Zorer hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Yedisu-Erzincan kara yolunun Giyimli mezrası mevkisinde meydana geldi. Mesut Zorer’in kontrolünü yitirdiği 34 KR 4902 plakalı otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Otomobil, dere yatağındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Duliye Zorer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Mesut Zorer ile otomobildeki 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#Bingöl Trafik Kazası#Yedisu Kaza Haberleri#Duliye Zorer

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