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Bingöl'de otobüste oksijen tüpü paniği! Yolcular böyle kaçıştı

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#Bingöl#Otobüs#Oksijen Tüpü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 15:31

Bingöl'de bir kişi oksijen tüpü ile özel halk otobüsüne bindi. Oksijen tüpünün açılması ile otobüste büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar panikle kendilerini otobüsten aşağı attı.

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Olay, bugün öğle saatlerinde Bingöl merkezde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs oksijen tüpü ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti. Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu. Çıkan ses nedeni ile neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından otobüsten can havliyle indi.

O anlar ise özel halk otobüsünün güvenlik kameralarına yansıdı.

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#Bingöl#Otobüs#Oksijen Tüpü

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