Gündem Haberleri

Muğla ve Bingöl'de ormanlık alanda yangın: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

#Orman Yangını#Bingöl#Muğla
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 15:36

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ve Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İki ildeki yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Kabaağaç Mahallesi'nde yerleşim yerleri yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi de karadan müdahale ediyor.

Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

BİNGÖL'DE YANGIN

Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

 

#Orman Yangını#Bingöl#Muğla

