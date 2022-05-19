Bingöl’de öğrenciler 200 metrelik Türk bayrağıyla yürüdüler

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde öğrenciler, merkez İnönü Mahallesi’nden Çapakçur Viyadüğüne, oradan da şehir stadyumuna kadar 200 metrelik dev Türk bayrağı ile kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.
Şehir stadyumunda başlayan etkinliklerde çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilirken, jimnastik, halk oyunları, atletizm, tekvando gibi oyunlar sergilendi.
Şehir stadyumundaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Garnizon Komutanı Necdet Durak, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum amirleri, öğrenciler ve aileler katıldı.