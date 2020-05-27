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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 11:56,Son Güncelleme:

Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi

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Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
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BİNGÖL’ün Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 porsuk görüntülendi.

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde görüntülendi. Köyde yaşayan Yavuz Gelen, dağda gezerken 5 porsuğun aniden önüne çıktığını söyledi. Köy civarında porsuklarla çok karşılaştıklarını belirten Gelen, gayet sakin olduklarını ve daha sonra kaçarak gözden kaybolduklarını ifade etti.

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