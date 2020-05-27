Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi

Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde görüntülendi. Köyde yaşayan Yavuz Gelen, dağda gezerken 5 porsuğun aniden önüne çıktığını söyledi. Köy civarında porsuklarla çok karşılaştıklarını belirten Gelen, gayet sakin olduklarını ve daha sonra kaçarak gözden kaybolduklarını ifade etti.