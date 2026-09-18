Bingöl’de minibüs şarampole devrildi: 10 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada minibüsteki 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9’u ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı ise Adaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.