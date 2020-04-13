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DHA
Haber Giriş: 13.04.2020 - 20:40,Son Güncelleme:

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

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Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi
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Bingöl'de, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya gelen ve yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla tedaviye alınan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Z.E. iki hafta önce doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede doğum yapan annenin koronavirüs testi negatif çıkarken, bebeğinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bebek karantinaya alınarak tedavisine başlandı. İsmi açıklanmayan bebek, 15 günlük tedavisinin ardından virüsü yendi ve annesiyle birlikte sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Bingölde koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Bingölde koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Bingölde koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

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