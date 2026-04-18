×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bingöl'de korkunç olay! Oturduğu buz kütlesi kırıldı, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 16:55

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde oturduğu buz kütlesinin kırılması sonucu uçuruma düşen güvenlik korucusu İsmail Hakkı Can hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kabayel köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, güvenlik korucusu İsmail Hakkı Can (50), oturduğu buz kütlesinin kırılması sonucu kayalıklardan uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!