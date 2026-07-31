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Bingöl'de korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 10 yaralı

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#Bingöl Kaza#Otomobil Çarpışması#Sarısaman Köyü
Bingölde korkunç kaza Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1i ağır, 10 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 13:52

Bingöl'ün Genç ilçesinde öğle saatlerinde Sarısaman köyü mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 10 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesine bağlı Sarısaman köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 23 LA 413 plakalı otomobil ile 58 YC 188 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bingölde korkunç kaza Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1i ağır, 10 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki araçtaki 10 yaralı UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bingölde korkunç kaza Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1i ağır, 10 yaralı

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Bingöl Kaza#Otomobil Çarpışması#Sarısaman Köyü

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