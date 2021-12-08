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Bingöl'de kız öğrenci yurdunu ayağa kaldıran olay! Adli ve idari işlem başlatıldı

#Bingöl#Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu#Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
Bingölde kız öğrenci yurdunu ayağa kaldıran olay Adli ve idari işlem başlatıldı

Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yurda engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi.

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Kaleönü Mahallesi’ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu’na önceki gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü. Öğrenciler, yurtta 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi.

Bingölde kız öğrenci yurdunu ayağa kaldıran olay Adli ve idari işlem başlatıldı

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı. Yapılan yazılı açıklamada, “06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur” denildi.

Bingölde kız öğrenci yurdunu ayağa kaldıran olay Adli ve idari işlem başlatıldı

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#Bingöl#Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu#Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü

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