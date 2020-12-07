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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

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Bingöl'de kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza
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BİNGÖL'de koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 28 kişiye, toplam 88 bin 200 TL para cezası uygulandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında 4-7 Aralık tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 28 kişiye adli ve idari işlem yapıldığı belirtilerek, toplamda 88 bin 200 TL para cezası uygulandığı ifade edildi.

Bingölde kısıtlamayı ihlal edenlere 88 bin 200 TL ceza

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