Bingöl'de kayıp olarak aranan genç kız Mardin'de bulundu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 02:59

Bingöl'de kayıp olarak aranan 25 yaşındaki genç kızın Mardin'de bulunduğu bildirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 12 Eylül'de Gamze Kaya hakkında Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp ihbarında bulunulduğunu belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ısrarlı ve özverili saha çalışmalarıyla 15 Eylül'de Kaya'nın Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sağ salim bulunduğunu kaydeden Usta, "İşlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edilecek olan evladımızla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kıymetli mesai arkadaşlarımın gayretiyle evladımızın sağlıklı bir şekilde bulunması bizleri mutlu etmiştir. Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyor, ailemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

