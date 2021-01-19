MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı
GeriGündem Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı
Abone Olgoogle-news

BİNGÖL'de, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erzurum, Muş ve Elazığ kara yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece araç trafiğine kapatılan Bingöl- Erzurum, Bingöl- Muş ve Bingöl- Elazığ kara yollarının, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle