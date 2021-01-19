Aziz ÖNAL/BİNGÖL (DHA)
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Bingöl'de, kardan 3 kentle ulaşımın kesildiği yollar açıldı
BİNGÖL'de, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Erzurum, Muş ve Elazığ kara yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün gece araç trafiğine kapatılan Bingöl- Erzurum, Bingöl- Muş ve Bingöl- Elazığ kara yollarının, karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu yeniden açıldığı belirtildi.
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