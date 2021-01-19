MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
GeriGündem Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA(Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bingöl'de kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
Abone Olgoogle-news

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yol dışına çıkan TIR, kar kütlesine saplandı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada TIR, 3 saatlik çalışma sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı.

Bingölde kara saplanan TIR, 3 saatte kurtarıldı
Kaza, öğlen saatlerinde Karlıova ilçesi Lavaşan mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Bingöl'e seyir halinde olan 27 AFS 182 plakalı TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol dışına çıktı. Kar kütlesine saplanan TIR'ın sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 saatlik çalışma sonucunda TIR'ı saplandığı yerden çıkardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle