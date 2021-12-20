Bingöl'de kar ve tipi mahsur bıraktı

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Bingöl’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde merkeze bağlı Sancak Beldesi’nde yolunda oluşan kar ve tipi nedeniyle minibüsler ve yolcular mahsur kaldı. Birkaç saat içinde kendi imkanlarıyla kurtulan yolcular, yoluna devam etti.

Yine kar yağışının etkili Bingöl-Erzurum Karayolu’nda hazırlıksız yakalanan bir TIR yolda kaldı. TIR'ın yolda kaldığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Jandarma ekipleri de söz konusu güzergahı kullanan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı.