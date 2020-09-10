Bingöl'de kapsamlı koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık için, hepimiz için' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler, Bingöl'de Vali Kadir Ekinci'nin katılımıyla yapıldı. Beraberindeki Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ile İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ ile birlikte Kültür Caddesi'nde bulunan alanlarda denetim yapan Vali Kadir Ekinci, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uymaları için çağrıda bulundu.

Koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimleri aralıksız sürdüreceklerini söyleyen Vali Ekinci, "Bugün 81 ilimiz ile ilçelerimizde ve köylerimizde uzun zamandır ne yazık ki sıkıntısını yaşadığımız koronavirüs ile ilgili tedbirleri yerinde görmek ve vatandaşlarımızı uyarmak, bu konuyla alakalı özellikle vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak üzere alandayız. Belediye, emniyet, jandarma ve tüm birimlerimizle alandayız ve alanda olmaya da devam edeceğiz. Bu salgınla mücadelede en önemli konu maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktır. Dolayısıyla her gördüğümüz vatandaşın hem hal hatırını sormak hem işlerinin nasıl gittiğini öğrenmek hem de bu konuda özellikle hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Ben özellikle Bingöllü kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. 7’sinden 70’ine maskesiz görmek mümkün değil, inşallah bu tedbirleri daim kılmalıyız. Bunun için de tüm kurumlarımızla hassasiyetimizi devam ettireceğiz" dedi.