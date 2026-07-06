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Bingöl’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

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#Bingöl#Trafik Kazası#Yayladere
Bingöl’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 20:38

Bingöl’ün Yayladere ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Yayladere ilçesine bağlı Akçadamlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. F.D. yönetimindeki 12 AAE 897 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü F.D. ve araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 2 yaralı

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#Bingöl#Trafik Kazası#Yayladere

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