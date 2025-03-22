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Bingöl'de işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi; 9 yaralı

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#Bingöl#Kaza#Minibüs
Bingölde işçileri taşıyan minibüs, şarampole devrildi; 9 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 13:56

Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Genç ilçesi Diyarbakır kara yolu Şehitköy mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bingöl#Kaza#Minibüs

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