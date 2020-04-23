Bingöl'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2020 Bingöl Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı bu gece kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Bingöl'de ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. Oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Bingöllüler Diyanet'in yayınladığı imsakiye bilgileri ışığında oruçlarına niyet etmek ve iftarlarını açmak için araştırmalarına hız verdi. İşte, Bingöl sahur ve iftar saatleri...

Bingöl ve ilçelerinde ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor. Bingöl'de ilk sahur saat 03:51'de ilk iftar ise 19:10'da yapılacak.

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ORUCU BOZAN DURUMLAR

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.