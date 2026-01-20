×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bingöl'de ilçe yoluna çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular... Ekipler sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Çığ#Bingöl#Kar Yağışı
Bingölde ilçe yoluna çığ düştü Saniyelerle kurtuldular... Ekipler sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 13:40

Bingöl'ün Yedisu ile Karlıova ilçeleri arasındaki yola çığ düştü. O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

Haberin Devamı

Bingöl ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün süren yağış yerini don ve tipiye bıraktı. Kırsalda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken Yedisu - Karlıova kara yolu Kızılçubuk mevkisine çığ düştü.

O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyeler ile çığ altında kalmaktan kurtuldu. Vatandaşlar ardından durumu Karayolları ve İl Özel İdareye bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bingölde ilçe yoluna çığ düştü Saniyelerle kurtuldular... Ekipler sevk edildi

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise "Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Gözden KaçmasınKuvvetli kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili olacak 4 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı Kuvvetli kar yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili olacak! 4 il için sarı kodlu meteorolojik uyarıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKorkunç görüntü Kurtlar köyün kâbusu oldu: Çıktığımda köpeği bu hale getirmişlerdiKorkunç görüntü! Kurtlar köyün kâbusu oldu: 'Çıktığımda köpeği bu hale getirmişlerdi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çığ#Bingöl#Kar Yağışı

BAKMADAN GEÇME!