Bingöl'de ilçe yoluna çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular... Ekipler sevk edildi

Bingöl ve ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. 2 gün süren yağış yerini don ve tipiye bıraktı. Kırsalda kar kalınlığı 1 buçuk metreyi bulurken Yedisu - Karlıova kara yolu Kızılçubuk mevkisine çığ düştü.

O sırada araçla yolda ilerleyen vatandaşlar saniyeler ile çığ altında kalmaktan kurtuldu. Vatandaşlar ardından durumu Karayolları ve İl Özel İdareye bildirdi. Ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda ise "Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.