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Bingöl'de feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Bingöl#Ilıcalar#Kaza
Bingölde feci kaza... Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2023 20:08

Bingöl'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Elem Kaplanseren yönetimindeki 34 FIL 232 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 12 AN 085 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaplanseren, kaza yerinde yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Elem Kaplanseren'in cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bingöl#Ilıcalar#Kaza

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