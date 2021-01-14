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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:40 | Son Güncelleme:

Bingöl'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar...

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Bingöl'de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar...
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Bingöl'de hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Genç kara yolu 10'uncu kilometresinde, Çayağzı köyü mevkisinde meydana geldi. Nimetullah Parlak yönetimindeki 34 NV 7320 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Uğur Çağlayan yönetimindeki 34 FL 720 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmayla otomobil, taklalar atarak tarlaya devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki Eyüp Tangüneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 2 sürücü, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Bingöl- Genç kara yolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bingölde feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar...

Bingölde feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar...

Bingölde feci kaza Kafa kafaya çarpıştılar...


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