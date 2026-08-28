Bingöl'de feci kaza! Araç uçuruma yuvarlandı: 4 can kaybı, 5 yaralı

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Bingöl'ün Genç ilçesinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, Yatansöğüt köyü yolunda kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde araçtaki B.A, M.A, O.A. ve H.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için hastanenin morguna götürüldü.

CEVDET YILMAZ'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diledi.

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Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl Genç'te meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.