Bingöl'de feci kaza: 2 can kaybı, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Trafik Kazası#KAZA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 17:17

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Elazığ kara yolu Kurudere köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 44 DR 238 plakalı otomobil ile 23 ADG 786 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan biri daha kurtarılamadı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

