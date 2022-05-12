Bingöl'de Eren Abluka-9 Operasyonu başlatıldı

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PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Bingöl ilinde “Eren Abluka-9 (Bingöl - Kiğı - Darköprü) Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ferdican Altunkaş Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Asayiş Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 551 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

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Bakanlığın açıklamasında "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.