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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-
Haber Giriş: 15.09.2021 - 13:17 | Son Güncelleme:

Bingöl'de ele geçirildi! Tam 21 kilo...

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Bingöl'de ele geçirildi! Tam 21 kilo...

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında 2 farklı noktaya düzenlenen operasyonlarda; 1100 kök kenevir, 101 kök skunk bitkisi ve 21 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Dün 2 ayrı noktaya operasyon gerçekleştiren ekipler, 1100 kök kenevir, 101 kök skunk bitkisi ve tarlada kurutulmaya bırakılmış 21 kilogram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucunun kimler tarafından ekildiğinin belirlenmesi için jandarmanın çalışması devam ediyor.

Bingölde ele geçirildi Tam 21 kilo...

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