Bingöl’de cip şarampole devrildi: 6 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş kara yolu, Karan küme evleri meckisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 12 ACG 816 plakalı cip, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.