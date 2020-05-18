Bingöl'de benekli Anadolu semenderleri görüldü

İlçede yaşayan, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Fırat Gökçe (22), su kanalında, nesli tükenmekte olan benekli Anadolu semenderlerini gördü. Endemik tür olan semenderleri cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Gökçe, "İftar saatini beklerken, köyümüzden geçen su kanalında 2 tane semenderin yüzdüğünü gördüm. O sırada cep telefonuyla fotoğraflarını çektim. Semenderin neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu bilmeyen, onları gördükleri gibi öldürüyorlar. Onlara zarar vermememiz gerekiyor" dedi.