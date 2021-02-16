Bingöl'de baraj gölünde su seviyesi azaldı; köprü gün yüzüne çıktı

Yağızca Köyü'nün Vahkin mezrasında köy yolu ve 27 yıllık köprü, 2018 yılında faaliyete geçen Kaleköy Barajı'nın suları altında kaldı. Kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle baraj gölü, yaklaşık 6 metre çekildi. Suyun çekilmesiyle beraber eski yol ve köprü, gün yüzüne çıktı. Daha önce böyle kuraklık yaşamadıklarını belirten köylüler, yağış azlığı ve suyun çekilmesiyle yaşanacak su sıkıntısından endişe ettiklerini söyledi.

Eski köprünün 1994 yılında yapıldığını anlatan yöre sakinlerinden Hüseyin Ağırbaş, su seviyesindeki azalmanın 1 hafta önce başladığını dile getirerek, "Mezrada kuraklıkla beraber içme ve sulama suyunda da sıkıntılar meydana geldi. Yağızca köyünde gölet yapılsa bu sorun ortadan kalkar. Bildiğimiz kadarıyla da yatırım programına alınmış. Yakında inşallah yaparlar. Bu yapılırsa halkımız faydalanacaktır. Şu an içme suyu ve arazi suyu sıkıntısı var. Yeterli de değildir. Bu köyün bol miktarda arazisi var. Bu da beraberinde sulama sıkıntısını getiriyor. Üst tarafta gölet yapılırsa sıkıntılar sona erer. Su seviyesi 6 metre inmiş durumda" diye konuştu.

'2 YIL SONRA İLK KEZ GÖRÜYORUZ'

27 yıl önce yapılan köy yolundaki köprüyü, su altında kalmasının ardından 2 yıl sonra ilk kez gördüğünü belirten İdris Topluk da "Kuraklık baş gösterdi. Belirtileri de zaten görülüyor. 27 yıllık köprümüz sular altında kaldıktan 2 yıl sonra ilk defa ortaya çıktı. Gölet yapılırsa bu sorun kalmaz. Tarlalar ekilip biçilemiyor. Hayvanlarımız da su sıkıntısı yaşıyor. Sular altında kalan bir kavak ağacı var. O hiç görünmüyordu. Şimdi o da görülmeye başladı. Su seviyesinin azalması da kuraklığın göstergesidir. Daha önce burada kar da çoktu" dedi.

'ŞUBAT ORTASINDAYIZ, KAR YOK'

Köylerinde her yıl şubat ayında, yerde en az 50 santimetre tutan kar yağışı gördüklerini kaydeden Vahdettin Abasiyün ise bu sene aynı mevsimde yaz havası yaşadıklarını belirtti. Abasiyün, su sıkıntısından dolayı tarlalarda ekim yapılmadığını da kaydederek, "Yaz havası var. Kendi tarlalarım var, şu anda ekim yapılamıyor. Daha önce bütün tarlalar ekiliyordu ama şu anda tüm tarlalar boş. Hiçbiri ekilmiyor. 2 bin dönüm arazinin tamamında ekim yok. Gölet yapılsa, tüm insanlar bundan fayda görür. 7-8 yıl öncesine kadar su sıkıntısı hiç yoktu. Son yıllarda su sıkıntısı çoğalmaya başladı. Köyüne dönüp üretim yapmak isteyenler var ancak su sıkıntısından dolayı onlar da üretim yapamaz hale geldiler" diye konuştu.