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Gündem
Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 21.01.2021 - 11:30 | Son Güncelleme:

Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı

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Bingöl'de araçları kara saplanan elektrik ekipleri, 4 saatte kurtarıldı
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, tipiye yakalanan ve araçları köy yolunda kara saplanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Karlıova ilçesine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Devecik köyündeki elektrik arızasını giderdikten sonra dönüş yolunda yoğun kar yağışı ve tipiye yakalanan 3 elektrik dağıtım şirketi çalışanının aracı, kara saplandı. İl Özel İdaresi'ne haber veren çalışanlara, karla mücadele ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu ulaşıldı. Kara saplanan araç, kurtarılırken, ekip de ilçe merkezine getirildi.

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