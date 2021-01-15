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Gündem
Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Bingöl'de araç, kara saplandı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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Bingöl'de araç, kara saplandı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, araçları köy yolunda kara saplanınca bölgede mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda araçları kara saplanan 3 kişi, kurtarma birimlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kara saplanan araçlarıyla birlikte kurtardı.

Bingölde araç, kara saplandı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

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