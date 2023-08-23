Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Herhangi bir tehlikesi yok

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AFAD, merkez üssü Bingöl'ün Kiğı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11:19'da gerçekleşen depremin derinliği ise 8.47 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Bingöl'de meydana gelen depremi CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirdi. Ersoy, şu ifadeleri kullandı:



"HERHANGİ BİR TEHLİKESİ YOK"

Türkiye'nin günlük deprem aktivitesi içinde ele alınabilecek bir deprem. Bu büyüklükteki bir deprem her yerde olabilir. 4.2'nin herhangi bir yıkıcılığı yok. 6 Şubat depremlerinin artçısı değil, farklı bir deprem. Bölgede çok sayıda fay zonu var bunların meydana getirdiği deprem. Tehlikeli bir deprem değil. Sadece hissedilebilir bir deprem.

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Daha büyük depremler de olabilir. Bölgede çok sayıda fay var. 6 Şubat depreminden sonra yer kabuğu 350 kilometre kırıldı. Buralarda o uzunlukta fay zonu yok. Böylesi bir deprem beklenilemez.

Bu oluşan depremleri artçı olarak yorumlamıyoruz. 6 Şubat depremlerinin tüm fay zonlarında yarattığı bir huzursuzluk var. 6 Şubat depremleri üzerindeki artçılar daha uzun süre devam edebilir. Bir günde 100'e yakın deprem oluyor.

İSTANBUL DEPREMİ

Marmara Depremi tehlikesi, Marmara Ereğlisi açıklarındaki kısma kadar fay ucu var. 99 depremlerinin İzmit körfezi çıkışında fay ucu var. Kumburgaz ve Adalar fay hattındaki parçaları gelecekte kırılacak. Tekirdağ segmentleri, Yalova veya İzmit körfezindekiler depremler oluşturduğu için oralarda da tehlike yok. Marmara Ereğlisi güneyinde, Silivri açıklarında bir ucu orada olmak üzere Kumburgaz fay parçası ve Adalar fay parçası var. Buralarda 7 üzerine çıkabilecek depremler var.

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"CAN VE MAL KAYBI YOK"

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Geçmiş Olsun Bingöl. Saat 11.19'da Merkezi Kiğı olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” denildi.

KÖY EVLERİNDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Depremde, Kiğı ilçesine bağlı Ağaçöven köyünde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu. Depreme ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi.