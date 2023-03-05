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Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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#AFAD#Bingöl#Deprem
Bingölde 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 00:10

Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.59'da olan deprem, 14.27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İşte depremin gerçekleştiği nokta;

Bingölde 4.1 büyüklüğünde deprem

 

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#AFAD#Bingöl#Deprem

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