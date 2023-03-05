Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Bingöl'ün Genç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.59'da olan deprem, 14.27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İşte depremin gerçekleştiği nokta;