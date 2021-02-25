Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 25, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Karliova (Bingöl)
Tarih-Saat : 25.02.2021, 12:48:21 TSİ
Enlem : 39.3190 N
Boylam : 41.0966 E
Derinlik : 6.96 km
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