×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Kiğı#Deprem
Bingölde 3.9 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 20:22

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20:13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:13'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Kiğı#Deprem

BAKMADAN GEÇME!