Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20:13'te Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7.02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl merkez ve ilçeleri ile çevredeki bazı illerde deprem hissedildi.