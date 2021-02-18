MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
GeriGündem Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 13:15 | Son Güncelleme:

Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bingöl'de 281 köy yolu kardan kapandı
Abone Olgoogle-news

BİNGÖL'de dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Elazığ-Kovancılar yolunda da yoğun kar yağışı nedeniyle sebze yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası, kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi