Bingöl'de 218 kilogram toz esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Genç ilçesi kırsalında bir evde uyuşturucu bulunduğunu tespit ettiği bir eve operasyon düzenledi.

"İmla ve Ezber" isimli dedektör köpekleriyle yapılan aramada evin yanındaki hayvan ağılındaki samanların arasında ve evin müştemilatının bulunduğu dere yatağında gömülmüş 218 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.