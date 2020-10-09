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BİNGÖL (İHA)
Haber Giriş: 09.10.2020 - 13:13 | Son Güncelleme:

Bingöl'de 213 kilo toz esrar ele geçirildi

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Bingöl'de 213 kilo toz esrar ele geçirildi
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Bingöl'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 213 kilogram toz esrar ele geçirildi, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada;"İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal - Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine, Genç İlçesi kırsalında 6 farklı noktada operasyon icra edildi. Operasyonda 15 beyaz çuval ve 1 beyaz renkli poşet içerisinde araziye gizlenmiş vaziyette toplam 213 kilogram toz esrar maddesi, 1 adet av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirilerek 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır"denildi.

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