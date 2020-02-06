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Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Bingöl'de 2 ilçede eğitime kar engeli

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Bingöl'de 2 ilçede eğitime kar engeli

Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl’de kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Karlıova ve Kiğı ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

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