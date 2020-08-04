MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
GeriGündem Bingöl'de 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 20:09,Son Güncelleme:

Bingöl'de 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bingöl'de 2 ayrı traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü öldü, yardıma giderken uçuruma devrilen traktörün sürücüsü de yaralandı.

Yoldaş Eden'in kullandığı traktör, ilçeye bağlı Kabayel köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü Eden olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle yardıma giden Ali Doğan'ın kullandığı traktör de kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Doğan, 112 Acil Sağlık ekibince Erzincan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle