Bingöl'de 166 kilo esrar ele geçirildi

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı gerçekleştirilen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan Operasyonu' kapsamında; Genç ilçesi Yolaçtı köyü kırsalında arazi arama taraması yapıldı.

Burada tespit edilen dere yatağında 166 kilo toz esrar ele geçirilerek, terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Terörle mücadele operasyonlarının bölge halkının desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.