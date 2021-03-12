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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 12.03.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Bingöl- Erzurum yolunda ulaşıma 'kar' engeli

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Bingöl- Erzurum yolunda ulaşıma 'kar' engeli

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum kara yolunun 30 kilometrelik bölümü, trafiğe kapatıldı.

Bingöl- Erzurum yolunda ulaşıma kar engeli
Bingöl'de etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bingöl- Erzurum yolunun 0-30 kilometresinin, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 09.10 itibarıyla araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

 

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