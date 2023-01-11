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Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti

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#ANTALYA#Taksi#Taşlı Saldırı
Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 10:24

Antalya'da taksi şoförü Mesut Dertli (45), müşteri gibi aracına binen Hüseyin Şahin'in (23) saldırısına uğradı. Başına taşla vurulan Dertli yaralanırken Şahin polis tarafından yakalandı. Taksinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının nedeni araştırılıyor.

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Olay, saat 04.30 sıralarında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut Dertli'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Şahin, Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. Mahalleye geldiklerinde Şahin, bilinmeyen nedenle yanında getirdiği taşla taksi şoförü Mesut Dertli’nin başına vurdu.

Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti

Dertli kendini korumaya çalışırken, Şahin taşla vurmaya devam etti. Hüseyin Şahin kaçarken, saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti

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AMELİYATA ALINDI

Mesut Dertli, yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Dertli'yi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Dertli'nin sağ elinde kırıklar olduğu, başından da ciddi derecede yaralandığı kaydedildi.

Bindiği taksinin şoförünü başına taşla vurup hastanelik etti

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#ANTALYA#Taksi#Taşlı Saldırı

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