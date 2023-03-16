'Binbir surat' banka müdürü 19 yıl kaçtı, sadece 12 gün cezaevinde kaldı

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Bir banka şubesinde müdür olarak çalışırken, müşterilerine boş dekont imzalattırarak, zimmetine 4,5 milyon dolar ve 500 bin sterlin geçirdiği suçlamasıyla 19 yıldır aranan Elbeyi Alemdağ (61), sürekli kılık değiştirdiği için 'binbir surat' lakabıyla tanınıyordu. Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, zaman aşımı süresi dolmak üzere olan zimmet dosyasıyla ilgili çalışma yürüttü. Şüphelinin sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınların evlerinde kaldığı, sahte kimlik kullandığı ve yıllardır yaptığı gibi görüntüsünü yine sürekli değiştirdiği belirlendi. Polis şüphelinin emekli maaşını farklı banka şubelerinden almaya devam ettiğini tespit etti. Son olarak Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için, banka şubeleri önünde önlem alındı. Banka şubesine gelerek, ATM'den parasını çekmeye çalışan Elbeyi Alemdağ, 6 Ocak'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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MAHKEME FİRARDAYKEN DÜŞME KARARI VERDİ, İSTİNAF BOZDU

Çalıştığı bankanın şikayeti üzerine sanık Elbeyi Alemdağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Elbeyi Alemdağ'ın müşteri hesaplarındaki tutarları sahte belgelerle çekerek zimmetine geçirdiği iddia edilmişti. Elbeyi Alemdağ'a yardım ettiği iddia edilen kardeşi S.A. 18 Kasım 2019 yılında beraat etmiş ve bu karar kesinleşmişti. Hakkında yakalama kararı olan sanık Elbeyi Alemdağ hakkındaki dava dosyası ise ayrıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, yakalanamayan Elbeyi Alemdağ hakkında, 10 Şubat 2022 tarihinde zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi. Ancak kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi 14 Haziran 2022 tarihinde suçun basit mi, nitelikli zimmet mi olduğunun belirlenmesi için, kararı bozdu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

2004 yılından bu yana sürekli görünümünü ve yerini değiştirerek izini kaybettiren Elbeyi Alemdağ'ın Büyükçekmece'de bir evde kaldığı belirlenince, takibe alındı. Alemdağ ATM'den para çekmeye çalışırken 6 Ocak 2023 tarihinde polis tarafından yakalandı. 39 banka müşterisinin hesaplarını boşalttığı iddia edilen Elbeyi Alemdağ, çıkarıldığı mahkemede suçlamaları reddetti.

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MAHKEMENİN SON KARARI: 15 YILLIK ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLDU

Mahkeme heyeti 17 Ocak 2023'te verdiği kararda ise, her ne kadar sanık hakkında 'banka zimmeti' suçundan dava açılmışsa da, suç tarihi nedeniyle 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, zaman aşımı süresinin 15 yıl, uzamış zamanaşımının ise 22 yıl 6 ay olduğu belirtildi. Yargıtay uygulamaları dikkate alınarak, zaman aşımının dolduğu kaydedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nin bozma ilamında zamanaşımının 20 yıl olduğu şeklinde, 'sehven' bir tespit yapıldığı da belirtilen kararda, suç tarihinin 31 Aralık 2003 ve öncesine ait olduğu, sanık hakkında 8 Ekim 2004'te yakalama kararı çıkarıldığı, zamanaşımını kesen son işlem kabul edilerek, 15 yıllık zamanaşımının dolduğu kaydedildi. Alemdağ'ın yakalandığı 6 Ocak 2023 tarihinde savunmasının alındığı, böylece olağan zaman aşımı süresinin dolduğu belirtilerek, davasının düşürülmesine hükmedildi.

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19 YIL KAÇTI, SADECE 12 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Mahkeme, atılı suçun durumu ve verilen karar dikkate alarak mağduriyetine sebebiyet verilmemesi açısından tahliyesine de hükmetti. Alemdağ 17 Ocak'ta tahliye edilirken, firari olarak 19 yıl geçirdikten sonra, sadece 12 gününü cezaevinde geçirmiş oldu.