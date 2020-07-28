Binbaşıyı şehit eden teröristler yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faillerine yönelik Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı yapan PKK/KCK BTÖ mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi. 13 şüpheliden 3’ünün çeşitli tarihlerde operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Muş İl Jandarma Komutanlığı’nca, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıldönümünde, geride kalan 10 şüpheliye yönelik olarak gece saatlerinde Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Suriye’ye PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Şüphelilerin ikâmet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve döküman ele geçirildi.”