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Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Binbaşıyı şehit eden teröristler yakalandı

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Binbaşıyı şehit eden teröristler yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu, eşinin ise yaralandığı 27 Temmuz 2015’teki terör saldırısının faillerinin operasyonla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faillerine yönelik Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırıyı yapan PKK/KCK BTÖ mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi. 13 şüpheliden 3’ünün çeşitli tarihlerde operasyonlarla etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Muş İl Jandarma Komutanlığı’nca, Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıldönümünde, geride kalan 10 şüpheliye yönelik olarak gece saatlerinde Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Suriye’ye PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Şüphelilerin ikâmet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve döküman ele geçirildi.”

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