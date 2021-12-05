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Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygün'ü de kaçırmış

#Tunceli#Terör#Terörist

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen ve 2015'te Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde yer aldığı tespit edilen 'Munzur' kod adlı Cihan Söylemez'in eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ü de kaçıran grup içerisinde yer aldığı ortaya çıktı.

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Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1'i teslim olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 3'ünün terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer aldığı ve 1 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, 2'sinin ise gri kategoride yer aldığı ve 500 bin TL'ye kadar ödülle arandığı belirtildi.

Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygünü de kaçırmış

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen turuncu kategorideki teröristlerden 'Munzur' kod adlı Cihan Söylemez'in Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı olduğu ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli merkez kırsalında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde yer aldığı ifade edildi.

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'2012 YILINDA CHP'Lİ AYGÜN'Ü DE KAÇIRMIŞ'

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Söylemez'in 2012 yılında Ovacık ilçesi kırsalında aracı durdurulan eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran ve 2 gün sonra serbest bırakan grup içerisinde yer aldığı, 2019 yılında yine Ovacık kırsalında bir güvenlik görevlisini şehit ettiği ve birçok saldırıda planlayıcı olduğu öğrenildi. Söylemez'in planlayıcı ve faili olduğu diğer eylemler ise şu şekilde:

Binbaşıyı şehit eden etkisiz hale getirilen terörist, eski milletvekili Aygünü de kaçırmış

"2014'te iki ayrı tarihte Ovacık/Kuşluca Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası inşaatına tuğla taşıyan sivil araçların yakılması, 2015'te Hozat ilçesinde polis aracına silahlı saldırı, 2016'ta Ovacık ilçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı'na yönelik eş zamanlı silahlı saldırı, yine 2016'da Hozat ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde arazide bulunan birliklere roketatarlı saldırı, 2020'de Ovacık ilçesi Tepsili Mahallesi Boğazdere bölgesine 4 patlamaya hazır EYP düzeneği yerleştirilmesi ve güvenlik kulesine taciz ateşi ile Ovacık ilçesi Hasanlar Mahallesi Barge yaşam alanlı güvenlik kulesi yolu üzerine tuzaklanmış patlamaya hazır EYP düzeneği yerleştirilmesi."

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#Tunceli#Terör#Terörist

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